Пробки в Киеве 15 июня: куда лучше не ехать – онлайн-карта

Утро вторника, 15 июня, началось на дорогах Киева с безумных пробок. Как лучше их обойти, и куда вообще лучше не ехать, рассказывает 24 канал.
Утром в Киеве пробки наблюдаются в центре столицы. Также движение ограничено и на левом берегу.
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Где в Киеве трудно проехать утром 15 июня:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 15 июня пробки / Скриншот Google Maps
На улице Туровской начался средний ремонт. Обновляют покрытие на участке между улицами Оболонской и Набережно-Рыбацкой. Во время ремонта движение на улице частично ограничено до 23 июля.