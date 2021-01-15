В Киеве 15 января наблюдаются много пробок. Погодные условия и традиционные причины парализовали улицы и мосты города. Сайт 24 канала рассказывает куда лучше не ехать в часы пик.

Данные Google maps свидетельствуют, что утром движение ограничено на Левом берегу во всех направлениях. На Набережной пока движение свободное, но тянучки есть на других улицах Правого берега. Читайте также Просто ехал прямо: на переходе в центре Киева легковушка снесла пешехода – видео Где в Киеве трудно проехать утром 15 января: Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста включительно),

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост,

Проспект Соборности,

Броварской проспект (метро "Левобережная"),

Улица Братиславская (район метро "Черниговская"),

Проспект Романа Шухевича,

Владимирский спуск,

Проспект победы (от метро "Житомирская" до "Берестейская"),

Проспект Любомира Гузара,

Проспект Лобановского,

Улица Елены Телиги,

Улица Соборная.

Где в Киеве 15 января пробки / Скриншот Google Maps В КГГА хвастаются, что в течение ночи дорожники убирали город от непогоды: работали 413 единиц техники. На рассвете вновь начались интенсивные осадки в виде снега, поэтому коммунальщики проводили повторную уборку проезжей части. В Киеве убирали дороги от снега: смотрите видео