Как и всегда, утро в Киеве началось для всех автомобилистов с пробок на дорогах. На обоих берегах столицы наблюдается значительное ограничение движения.

Как и всегда, пробки образовались на въездах в Киев. Также на левом берегу затруднено движение на подъездах к мостам, а на правом – в направлении центра.

Смотрите также Электронные водительские удостоверения теперь можно использовать наравне с бумажными

Затруднено движение и из-за обычной загруженности дорог, и из-за сложной ситуации, которая вызвана гололедом.

Где в Киеве трудно проехать утром 17 февраля:

Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста);

Улица Центральная;

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская (метро "Черниговская");

Проспект Романа Шухевича;

Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки");

Улица Набережно-Рыбальская;

Гаванский мост;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Проспект Лобановского;

Проспект Любомира Гузара;

Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт");

Улица Елены Телиги;

Проспект Степана Бандеры;



Где в Киеве 17 февраля пробки / Скриншот Google Maps