Утром 17 февраля Киев остановился из-за пробок: онлайн-карта
В Киеве наблюдаются пробки / glavred.info
Как и всегда, утро в Киеве началось для всех автомобилистов с пробок на дорогах. На обоих берегах столицы наблюдается значительное ограничение движения.
Источник:24 канал
Как и всегда, пробки образовались на въездах в Киев. Также на левом берегу затруднено движение на подъездах к мостам, а на правом – в направлении центра.
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Затруднено движение и из-за обычной загруженности дорог, и из-за сложной ситуации, которая вызвана гололедом.
Где в Киеве трудно проехать утром 17 февраля:
- Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста);
- Улица Центральная;
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская (метро "Черниговская");
- Проспект Романа Шухевича;
- Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки");
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Гаванский мост;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Проспект Лобановского;
- Проспект Любомира Гузара;
- Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт");
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Степана Бандеры;
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