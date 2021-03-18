Киев остановился в пробках утром 18 марта: онлайн-карта
Пробки в Киеве 18 марта / 24 канал
Как и всегда, утро в Киеве началось для автомобилистов с длительного пребывания в пробках. Образовались они на привычных для всех местах.
Источник:24 канал
На Левом берегу владельцам автомобилей трудно проехать до мостов, а на Правом – добраться до центра. Также крайне затруднено движение на въездах в Киев.
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Пробки образовались из-за большого потока машин и ДТП.
Где в Киеве трудно проехать утром 18 марта:
- Проспект Героев Сталинграда;
- Проспект Бандеры;
- Улица Семена Скляренко;
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская ("Черниговская");
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");
- Проспект Победы;
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
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