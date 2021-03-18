Как и всегда, утро в Киеве началось для автомобилистов с длительного пребывания в пробках. Образовались они на привычных для всех местах.

На Левом берегу владельцам автомобилей трудно проехать до мостов, а на Правом – добраться до центра. Также крайне затруднено движение на въездах в Киев. Смотрите также Без прав и в нетрезвом состоянии: в Украине первым водителям-нарушителям выписали новые штрафы Пробки образовались из-за большого потока машин и ДТП. Где в Киеве трудно проехать утром 18 марта: Проспект Героев Сталинграда;

Проспект Бандеры;

Улица Семена Скляренко;

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская ("Черниговская");

Проспект Романа Шухевича и Северный мост;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");

Проспект Соборности;

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");

Проспект Победы;

Проспект Любомира Гузара и другие. Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:

Где в Киеве 18 марта пробки / Скриншот Google Maps