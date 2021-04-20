Пробки в Киеве 20 апреля: как лучше объехать – онлайн-карта
Пробки в Киеве 20 апреля / 24 канал
Утром во вторник, 20 апреля, автомобилисты вынуждены ехать по дорогам Киева крайне медленно. Из-за огромного количества машин и аварий столицу парализовали серьезные пробки.
Источник:24 канал
Крайне замедленное движение наблюдается на въездах в Киев. Хуже ситуация только на правом берегу в направлении центра. На левом берегу трудно добраться до мостов.
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На некоторых участках дорог пробки образовались из-за достаточно масштабных ремонтных работ.
Где в Киеве трудно проехать утром 20 апреля:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Улица Братиславская ("Черниговская").
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост.
- Улица Набережно-Рыбальская.
- Улица Набережно-Крещатицкая.
- Проспект Соборности.
- Проспект Бандеры.
- Проспект Победы.
- Проспект Героев Сталинграда.
- Проспект Любомира Гузара.
- Проспект Леся Курбаса.
- Улица Николая Трублаини.
- Проспект Валерия Лобановского.
- Бульвар Дружбы Народов и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте:
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