Утром во вторник, 20 апреля, автомобилисты вынуждены ехать по дорогам Киева крайне медленно. Из-за огромного количества машин и аварий столицу парализовали серьезные пробки.

Крайне замедленное движение наблюдается на въездах в Киев. Хуже ситуация только на правом берегу в направлении центра. На левом берегу трудно добраться до мостов.

Смотрите также Доступная растаможка "евроблях": Рада одобрила законопроекты

На некоторых участках дорог пробки образовались из-за достаточно масштабных ремонтных работ.

Где в Киеве трудно проехать утром 20 апреля:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Улица Братиславская ("Черниговская").

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").

Проспект Романа Шухевича и Северный мост.

Улица Набережно-Рыбальская.

Улица Набережно-Крещатицкая.

Проспект Соборности.

Проспект Бандеры.

Проспект Победы.

Проспект Героев Сталинграда.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Улица Николая Трублаини.

Проспект Валерия Лобановского.

Бульвар Дружбы Народов и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте:



Где в Киеве пробки 20 апреля / Скриншот с Google maps