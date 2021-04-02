Утро пятницы, 2 апреля, на дорогах Киева началось с традиционных безумных пробок, которые образовались на привычных для всех автовладельцев местах. Как лучше объехать пробки, рассказывает сайт 24 канала.

Это последний рабочий день перед началом новых карантинных ограничений. Напомним, что с понедельника и до 16 апреля в столице запретили ездить в общественном транспорте без специальных пропусков – людей и машин на дорогах будет меньше.

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Где в Киеве трудно проехать утром 2 апреля:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", " Осокорки")

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:

Где в Киеве 2 апреля пробки / Скриншот Google Maps

В Украине изменились правила парковки

Теперь запрещается устраивать площадки для парковки на тротуарах. Делать парковки на дорогах смогут только "общины".

Кроме того, все площадки для парковки должны быть обязательно оборудованы паркоматами, платежными устройствами и информацией о способе оплаты.