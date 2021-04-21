Утром в среду, 21 апреля, в Киеве образовались крайне серьезные пробки. Чтобы добраться до центра из окрестностей, нужен минимум час.

Серьезные пробки образовались на въездах в Киев. Кроме того, на правом берегу фактически остановилось движение в направлении центра. А вот на левом берегу невозможно добраться до мостов и проехать по ним.

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Лишних баллов пробкам добавляют также аварии, которые произошли на крайне важных транспортных артериях столицы.

Где в Киеве трудно проехать утром 21 апреля:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Улица Братиславская ("Черниговская").

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").

Проспект Романа Шухевича и Северный мост.

Улица Набережно-Рыбальская.

Улица Набережно-Крещатицкая.

Проспект Соборности.

Проспект Бандеры.

Проспект Победы.

Проспект Героев Сталинграда.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Улица Николая Трублаини.

Проспект Валерия Лобановского.

Бульвар Дружбы Народов и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте:



Где в Киеве пробки 20 апреля / Скриншот Google maps