Пробки в Киеве 21 апреля: куда лучше не ехать – онлайн-карта
Пробки в Киеве 21 апреля / 24 канал
Утром в среду, 21 апреля, в Киеве образовались крайне серьезные пробки. Чтобы добраться до центра из окрестностей, нужен минимум час.
Источник:24 канал
Серьезные пробки образовались на въездах в Киев. Кроме того, на правом берегу фактически остановилось движение в направлении центра. А вот на левом берегу невозможно добраться до мостов и проехать по ним.
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Лишних баллов пробкам добавляют также аварии, которые произошли на крайне важных транспортных артериях столицы.
Где в Киеве трудно проехать утром 21 апреля:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Улица Братиславская ("Черниговская").
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост.
- Улица Набережно-Рыбальская.
- Улица Набережно-Крещатицкая.
- Проспект Соборности.
- Проспект Бандеры.
- Проспект Победы.
- Проспект Героев Сталинграда.
- Проспект Любомира Гузара.
- Проспект Леся Курбаса.
- Улица Николая Трублаини.
- Проспект Валерия Лобановского.
- Бульвар Дружбы Народов и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте:
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