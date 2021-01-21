Пробки в Киеве 21 января: куда не стоит ехать утром
Пробки в Киеве 21 января / Суспільне
Утро среды, 21 января, началось в Киеве с образования традиционных пробок. По состоянию на 8:00 большинство дорог были относительно свободными, но за считанные 15 минут ситуация резко ухудшилась.
На правом берегу затруднено движение в направлении центра, а на левом – подъезды к мостам. Об этом свидетельствуют данные Google maps.
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Также красным на карте отмечены заезды в Киев.
Где в Киеве образовались пробки утром 21 января:
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);
- Улица Братиславская (метро "Черниговская");
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Проспект Лобановского;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Улица Жилянская;
- Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Берестейской", а также от "Шулявской" до Воздухофлотского путепровода);
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);
- Улица Большая Васильковская;
- Улица Казимира Малевича;
- Проспект Степана Бандеры.
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