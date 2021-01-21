Утро среды, 21 января, началось в Киеве с образования традиционных пробок. По состоянию на 8:00 большинство дорог были относительно свободными, но за считанные 15 минут ситуация резко ухудшилась.

На правом берегу затруднено движение в направлении центра, а на левом – подъезды к мостам. Об этом свидетельствуют данные Google maps.

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Также красным на карте отмечены заезды в Киев.

Где в Киеве образовались пробки утром 21 января:

Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");

Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);

Улица Братиславская (метро "Черниговская");

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Проспект Лобановского;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Елены Телиги;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Улица Жилянская;

Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Берестейской", а также от "Шулявской" до Воздухофлотского путепровода);

Улица Борщаговская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);

Улица Большая Васильковская;

Улица Казимира Малевича;

Проспект Степана Бандеры.



Где в Киеве 21 января пробки / Скриншот Google Maps