В четверг 22 апреля в Киеве наблюдаются большие пробки на дорогах. Куда лучше не ехать на собственном автотранспорте показывает онлайн-карта.

Как и всегда, проблемы у киевлян в час пик возникли во время поездок на работу. Пробки образовались на въездах в столицу. Также трудно проехать в направлении мостов на левом берегу.

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На Правом берегу движение затруднено на всех дорогах, ведущих к центру Киева.

Где в Киеве трудно проехать утром 21 апреля:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Улица Братиславская ("Черниговская").

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").

Проспект Романа Шухевича и Северный мост.

Улица Набережно-Рыбальская.

Улица Набережно-Крещатицкая.

Проспект Соборности.

Проспект Бандеры.

Проспект Победы.

Проспект Героев Сталинграда.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Улица Николая Трублаини.

Проспект Валерия Лобановского.

Бульвар Дружбы Народов и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте:



Где в Киеве пробки 22 апреля / Скриншот Google maps