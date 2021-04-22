Пробки в Киеве 22 апреля: как лучше объехать и добраться до центра – онлайн-карта
Пробки в столице 22 апреля / 24 канал
В четверг 22 апреля в Киеве наблюдаются большие пробки на дорогах. Куда лучше не ехать на собственном автотранспорте показывает онлайн-карта.
Источник:24 канал
Как и всегда, проблемы у киевлян в час пик возникли во время поездок на работу. Пробки образовались на въездах в столицу. Также трудно проехать в направлении мостов на левом берегу.
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На Правом берегу движение затруднено на всех дорогах, ведущих к центру Киева.
Где в Киеве трудно проехать утром 21 апреля:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Улица Братиславская ("Черниговская").
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост.
- Улица Набережно-Рыбальская.
- Улица Набережно-Крещатицкая.
- Проспект Соборности.
- Проспект Бандеры.
- Проспект Победы.
- Проспект Героев Сталинграда.
- Проспект Любомира Гузара.
- Проспект Леся Курбаса.
- Улица Николая Трублаини.
- Проспект Валерия Лобановского.
- Бульвар Дружбы Народов и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте:
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