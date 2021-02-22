Утром 22 февраля Киев парализовали пробки: онлайн-карта
В Киеве наблюдаются пробки / depo.ua
Первый рабочий день недели в Киеве начался с настоящего дорожного коллапса. Из-за довольно скользкой и мокрой дороги водители не могут безопасно и быстро ехать.
Источник:24 канал
Поэтому как на левом, так и на правом берегах Киева образовались ужасные пробки. Проезд крайне затруднен на въездах в город, подъездах к мостам, а также в центре столицы.
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Также движение значительно замедляют ДТП, которые произошли в местах, где и без того затруднен разъезд автомобилей.
Где в Киеве трудно проехать утром 22 февраля:
- Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста);
- Улица Центральная;
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская (метро "Черниговская");
- Проспект Романа Шухевича;
- Проспект Академика Глушкова (в направлении метро " Теремки");
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Гаванский мост;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Проспект Лобановского;
- Проспект Любомира Гузара;
- Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт");
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Степана Бандеры;
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