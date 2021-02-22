Первый рабочий день недели в Киеве начался с настоящего дорожного коллапса. Из-за довольно скользкой и мокрой дороги водители не могут безопасно и быстро ехать.

Поэтому как на левом, так и на правом берегах Киева образовались ужасные пробки. Проезд крайне затруднен на въездах в город, подъездах к мостам, а также в центре столицы.

Смотрите также Во Львове вор закопался в снег, чтобы его не поймали полицейские: фото

Также движение значительно замедляют ДТП, которые произошли в местах, где и без того затруднен разъезд автомобилей.

Где в Киеве трудно проехать утром 22 февраля:

Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста);

Улица Центральная;

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская (метро "Черниговская");

Проспект Романа Шухевича;

Проспект Академика Глушкова (в направлении метро " Теремки");

Улица Набережно-Рыбальская;

Гаванский мост;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Проспект Лобановского;

Проспект Любомира Гузара;

Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт");

Улица Елены Телиги;

Проспект Степана Бандеры;



Где в Киеве 22 февраля пробки / Скриншот Google Maps