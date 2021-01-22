Пробки в Киеве 22 января: где трудно проехать
Пробки в Киеве 22 января / 24 канал
В Киеве в День Соборности 22 января образовались традиционные пробки на дорогах. Сайт 24 канала рассказывает как их обойти.
Пробки образовались в привычных для всех местах. На правом берегу-в направлении центра, а на Левом – в сторону мостов. Об этом свидетельствуют данные Google maps.
Усложнен проезд также на заездах в Киев.
Где в Киеве образовались пробки утром 21 января:
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница");
- Улица Братиславская (метро "Черниговская");
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Проспект Лобановского;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Улица Жилянская;
- Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Берестейской", а также от "Шулявской" до Воздухофлотского путепровода);
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);
- Улица Большая Васильковская;
- Улица Казимира Малевича;
- Проспект Степана Бандеры.
Где в Киеве 22 января пробки / Скриншот Google Maps
Дополнительно осложняет ситуацию на дорогах туман, который наблюдается утром. По данным КГГА, видимость в Киеве 200 – 500 метров.
Поэтому водителям советуют:
- снизить скорость движения;
- включить противотуманные фары вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- во время остановки включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
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