В последний рабочий день недели, 23 апреля, в Киеве наблюдаются огромные пробки. Как их обойти показывает онлайн-карта.

Серьезные пробки в столице образовались на вполне привычных для всех местах. Из-за пробок дорога с окраин к центру занимает час, а иногда даже больше.

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На Правом берегу трудно проехать в сторону центра, а на левом – добраться до мостов. Крайне трудно также заехать в город.

Где в Киеве трудно проехать утром 23 апреля:

Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Улица Братиславская ("Черниговская").

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").

Проспект Романа Шухевича и Северный мост.

Улица Набережно-Рыбальская.

Улица Набережно-Крещатицкая.

Проспект Соборности.

Проспект Бандеры.

Проспект Победы.

Проспект Героев Сталинграда.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Улица Николая Трублаини.

Проспект Валерия Лобановского.

Бульвар Дружбы Народов и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте:



Где в Киеве пробки 23 апреля / Скриншот Google maps