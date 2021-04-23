Пробки в Киеве 23 апреля: онлайн-карта
Пробки в Киеве 23 апреля / 24 канал
В последний рабочий день недели, 23 апреля, в Киеве наблюдаются огромные пробки. Как их обойти показывает онлайн-карта.
Источник:24 канал
Серьезные пробки в столице образовались на вполне привычных для всех местах. Из-за пробок дорога с окраин к центру занимает час, а иногда даже больше.
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На Правом берегу трудно проехать в сторону центра, а на левом – добраться до мостов. Крайне трудно также заехать в город.
Где в Киеве трудно проехать утром 23 апреля:
- Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Улица Братиславская ("Черниговская").
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост.
- Улица Набережно-Рыбальская.
- Улица Набережно-Крещатицкая.
- Проспект Соборности.
- Проспект Бандеры.
- Проспект Победы.
- Проспект Героев Сталинграда.
- Проспект Любомира Гузара.
- Проспект Леся Курбаса.
- Улица Николая Трублаини.
- Проспект Валерия Лобановского.
- Бульвар Дружбы Народов и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте:
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