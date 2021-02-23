Пробки в Киеве 23 февраля: где ограничено движение транспорта
В Киеве 23 февраля вновь наблюдаются большие пробки. Движение транспорта ограничено в традиционных местах.
Источник:24 канал
На левом берегу пробки образовались на дорогах, которые ведут к мостам. На Правом трудно проехать в сторону центра города.
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Наблюдаются осложнения проезда также и на въездах в Киев.
Где в Киеве трудно проехать утром 23 февраля:
- Проспект Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста);
- Улица Центральная;
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварский проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская (метро "Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича;
- Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки")
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Гаванский мост;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Проспект Лобановского;
- Проспект Любомира Гузара;
- Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт")
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Степана Бандеры;
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