В Киеве 23 февраля вновь наблюдаются большие пробки. Движение транспорта ограничено в традиционных местах.

На левом берегу пробки образовались на дорогах, которые ведут к мостам. На Правом трудно проехать в сторону центра города.

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Наблюдаются осложнения проезда также и на въездах в Киев.

Где в Киеве трудно проехать утром 23 февраля:

Проспект Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста);

Улица Центральная;

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварский проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская (метро "Черниговская")

Проспект Романа Шухевича;

Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки")

Улица Набережно-Рыбальская;

Гаванский мост;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Проспект Лобановского;

Проспект Любомира Гузара;

Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт")

Улица Елены Телиги;

Проспект Степана Бандеры;



Где в Киеве 23 февраля пробки / Скриншот Google Maps