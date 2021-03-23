Киев остановился в пробках утром 23 марта, как объехать и онлайн-карта
Утро вторника, 23 марта, началось для автомобилистов Киева с пробок на дорогах. Однако общий уровень пробок значительно ниже, чем обычно.
Источник:24 канал
Из-за закрытия школ на каникулы и карантин, а также уменьшения потока людей, которые ездят в офис, значительно улучшилась ситуация с загрузкой дорог столицы. Поэтому движение в Киеве можно назвать более оживленным, чем обычно.
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Впрочем, без серьезных пробок кое-где все же не обходится. Образовались они на тех местах, где к ним все уже привыкли. На правом берегу трудно проехать в направлении центра, а на левом – добраться до мостов. Затруднено движение также на въездах в Киев.
Где в Киеве трудно проехать утром 23 марта:
- Проспект Героев Сталинграда;
- Проспект Бандеры;
- Улица Семена Скляренко;
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская ("Черниговская");
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");
- Проспект Победы;
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 23 марта пробки / Скриншот Google Maps
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