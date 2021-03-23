Утро вторника, 23 марта, началось для автомобилистов Киева с пробок на дорогах. Однако общий уровень пробок значительно ниже, чем обычно.

Из-за закрытия школ на каникулы и карантин, а также уменьшения потока людей, которые ездят в офис, значительно улучшилась ситуация с загрузкой дорог столицы. Поэтому движение в Киеве можно назвать более оживленным, чем обычно.

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Впрочем, без серьезных пробок кое-где все же не обходится. Образовались они на тех местах, где к ним все уже привыкли. На правом берегу трудно проехать в направлении центра, а на левом – добраться до мостов. Затруднено движение также на въездах в Киев.

Где в Киеве трудно проехать утром 23 марта:

Проспект Героев Сталинграда;

Проспект Бандеры;

Улица Семена Скляренко;

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская ("Черниговская");

Проспект Романа Шухевича и Северный мост;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");

Проспект Соборности;

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");

Проспект Победы;

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 23 марта пробки / Скриншот Google Maps