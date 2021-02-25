Пробки в Киеве 25 февраля: где на дорогах трудно проехать
Пробки 25 февраля / tsn.ua
В Киеве утром 25 февраля образовались огромные пробки. Об этом свидетельствует онлайн-карта. Обойти улицы с затрудненным движением фактически невозможно, рассказывает сайт 24 канала.
Источник:24 канал
Места, где образовались пробки, являются вполне привычными для жителей столицы. Так, на Правом берегу сложно пробиться к центру, а на Левом – к мостам.
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Также крайне замедлено движение на въездах в Киев.
Где в Киеве трудно проехать утром 25 февраля:
- Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста);
- Улица Центральная;
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская (метро "Черниговская");
- Проспект Романа Шухевича;
- Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки");
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Гаванский мост;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Проспект Лобановского;
- Проспект Любомира Гузара;
- Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт");
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Степана Бандеры;
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