В Киеве утром 25 февраля образовались огромные пробки. Об этом свидетельствует онлайн-карта. Обойти улицы с затрудненным движением фактически невозможно, рассказывает сайт 24 канала.

Места, где образовались пробки, являются вполне привычными для жителей столицы. Так, на Правом берегу сложно пробиться к центру, а на Левом – к мостам.

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Также крайне замедлено движение на въездах в Киев.

Где в Киеве трудно проехать утром 25 февраля:

Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста);

Улица Центральная;

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская (метро "Черниговская");

Проспект Романа Шухевича;

Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки");

Улица Набережно-Рыбальская;

Гаванский мост;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Проспект Лобановского;

Проспект Любомира Гузара;

Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт");

Улица Елены Телиги;

Проспект Степана Бандеры;



Где в Киеве 25 февраля пробки / Скриншот с Google Maps