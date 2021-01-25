Утро понедельника, 25 января, в Киеве началось со значительных пробок. Очень серьезно движение осложнили несколько ДТП, которые произошли на таких участках дороги, которые привели к созданию пробок на многих улицах.

Вообще же пробки образовались в привычных для всех местах, только значительно серьезнее, чем обычно. На правом берегу трудно проехать в направлении центра, а на Левом – в сторону мостов, свидетельствуют данные Google maps.

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Традиционно усложнен проезд в эту пятницу также на заездах в Киев.

Где в Киеве образовались пробки утром 25 января:

Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");

Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);

Бульвар Перова;

Проспект Романа Шухевича;

Улица Братиславская (метро Черниговская");

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Проспект Лобановского;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Елены Телиги;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Улица Жилянская;

Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Берестейской", а также от "Шулявской" до Воздухофлотского путепровода);

Улица Борщаговская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);

Улица Большая Васильковская;

Улица Казимира Малевича;

Проспект Степана Бандеры.



Где в Киеве 25 января пробки / Скриншот Google Maps