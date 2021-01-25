Пробки парализовали Киев утром 25 января: где трудно проехать
Пробки в Киеве 25 января / ukranews.com
Утро понедельника, 25 января, в Киеве началось со значительных пробок. Очень серьезно движение осложнили несколько ДТП, которые произошли на таких участках дороги, которые привели к созданию пробок на многих улицах.
Вообще же пробки образовались в привычных для всех местах, только значительно серьезнее, чем обычно. На правом берегу трудно проехать в направлении центра, а на Левом – в сторону мостов, свидетельствуют данные Google maps.
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Традиционно усложнен проезд в эту пятницу также на заездах в Киев.
Где в Киеве образовались пробки утром 25 января:
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);
- Бульвар Перова;
- Проспект Романа Шухевича;
- Улица Братиславская (метро Черниговская");
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Проспект Лобановского;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Улица Жилянская;
- Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Берестейской", а также от "Шулявской" до Воздухофлотского путепровода);
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);
- Улица Большая Васильковская;
- Улица Казимира Малевича;
- Проспект Степана Бандеры.
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