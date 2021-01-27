Пробки 27 января: где в Киеве лучше проехать утром
Пробки в Киеве 27 января / pravda.com
В среду, 27 января, на дорогах Киева образовались масштабные пробки. Сайт 24 канала рассказывает, где трудно проехать в часы пик.
Источник: 24 канал
Места, где затруднено движение, вполне привычны для всех автовладельцев. Но уровень пробки значительно выше, чем обычно. К этому привели многочисленные ДТП, а также увеличение количества машин на дорогах из-за снятия усиленных карантинных мероприятий.
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На левом берегу трудно проехать к мостам, а на правом – в направлении центра. Очень масштабные пробки также на въездах в Киев.
Где в Киеве образовались пробки утром 27 января:
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);
- Бульвар Перова;
- Проспект Романа Шухевича;
- Улица Братиславская (метро "Черниговская");
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Проспект Лобановского;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Любомир Гузар;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Улица Жилянская;
- Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Брестской", а также от "Шулявская" до Воздухофлотского путепровода);
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);
- Улица Большая Васильковская;
- Улица Казимира Малевича;
- Проспект Степана Бандеры.
Где в Киеве 27 января пробки / Скриншот Google Maps
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