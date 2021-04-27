Пробки в Киеве 27 апреля: как лучше проехать – онлайн-карта
Утро вторника, 27 апреля, на дорогах Киева образовались огромные пробки. Движение по центру столицы парализовано из-за огромного количества машин, а также из-за ремонтных работ на Крещатике.
Источник:24 канал
Сайт 24 канала рассказывает как лучше обойти эти места. Трафик ограничен на традиционных участках дороги.
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Где в Киеве трудно проехать утром 27 апреля:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 27 апреля пробки / Скриншот Google Maps
Движение по Крещатику заблокируют из-за ремонта
По всей длине главной улицы Киева коммунальщики проводят плановый ремонт дорожного покрытия. Из-за этого автомобилистам, которые ездят через центр столицы, придется терпеть неудобства.
Как отметили в Киевавтодоре, основные работы дорожники планируют заканчивать до часа пик вечером, чтобы автомобилисты имели возможность проезжать по Крещатику хотя бы в это время. Между тем утром и днем проезд будет заблокирован.
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