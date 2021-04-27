Утро вторника, 27 апреля, на дорогах Киева образовались огромные пробки. Движение по центру столицы парализовано из-за огромного количества машин, а также из-за ремонтных работ на Крещатике.

Сайт 24 канала рассказывает как лучше обойти эти места. Трафик ограничен на традиционных участках дороги.

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Где в Киеве трудно проехать утром 27 апреля:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 27 апреля пробки / Скриншот Google Maps

Движение по Крещатику заблокируют из-за ремонта

По всей длине главной улицы Киева коммунальщики проводят плановый ремонт дорожного покрытия. Из-за этого автомобилистам, которые ездят через центр столицы, придется терпеть неудобства.

Как отметили в Киевавтодоре, основные работы дорожники планируют заканчивать до часа пик вечером, чтобы автомобилисты имели возможность проезжать по Крещатику хотя бы в это время. Между тем утром и днем проезд будет заблокирован.