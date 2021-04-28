Пробки в Киеве 28 апреля: куда лучше не ехать – онлайн-карта
Утром в среду, 28 апреля, на дорогах Киева образовались серьезные пробки. Из-за них в часы пик трудно проехать почти по всем направлениям.
Источник:24 канал
Движение ограничено с Левого берега и в центре. Сайт 24 канала рассказывает как обойти эти участки дороги.
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Где в Киеве трудно проехать утром 28 апреля:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 28 апреля пробки / Скриншот Google Maps
Где в Киеве ограничили движение
С 07:00 до 24:00 28 апреля будет временно ограничено движение транспорта на съезде с улицы Гетьмана на проспект Победы. Об этом сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева".
Как говорится в сообщении, движение ограничат в связи с выполнением работ по устройству асфальтобетонного покрытия.
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