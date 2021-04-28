Утром в среду, 28 апреля, на дорогах Киева образовались серьезные пробки. Из-за них в часы пик трудно проехать почти по всем направлениям.

Движение ограничено с Левого берега и в центре. Сайт 24 канала рассказывает как обойти эти участки дороги.

Касательно локдауна Когда в Киеве закончится локдаун: что говорят власти и эксперты

Где в Киеве трудно проехать утром 28 апреля:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 28 апреля пробки / Скриншот Google Maps

Где в Киеве ограничили движение

С 07:00 до 24:00 28 апреля будет временно ограничено движение транспорта на съезде с улицы Гетьмана на проспект Победы. Об этом сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева".

Как говорится в сообщении, движение ограничат в связи с выполнением работ по устройству асфальтобетонного покрытия.