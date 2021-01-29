Источник: 24 канал

Несмотря на круглосуточную работу коммунальщиков, дороги столицы нельзя назвать безопасными. Поэтому водителям приходится снижать скорость, что и приводит к ухудшению уровня пробок.

Смотрите также Полиция закрыла трассу Киев – Одесса из-за непогоды: более 100 грузовиков стоят в пробке

Фактически по всему Правом берегу образовались крайне серьезные пробки. Аналогичная ситуация наблюдается и на Левом, однако там уровень пробок немножко меньше. Кроме этого, машины стоят на всех въездах в столицу.

Где в Киеве образовались пробки утром 29 января:

Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварский проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница")

Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница)

Бульвар Перова;

Проспект Романа Шухевича;

Улица Братиславская (метро "Черниговская")

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская")

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Проспект Лобановского;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Елены Телиги;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Улица Жилянская;

Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Брестской", а также от "Шулявская" до Воздухофлотского путепровода)

Улица Борщаговская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка)

Улица Большая Васильковская;

Улица Казимира Малевича;

Проспект Степана Бандеры.



Где в Киев 28 января пробки / Скриншот Google Maps

Обратите внимание! По прогнозам синоптиков, в Киеве будет снег почти всю следующую неделю. Кроме того, в четверг ожидаются дожди при минусовой температуре. Так что крайне сложная ситуация на дорогах будет наблюдаться достаточно долго.