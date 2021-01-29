Из-за снега и гололеда Киев 29 января стоит в пробках – онлайн-карта
Пробки в Киеве 29 января / slovoidilo.ua
В последний рабочий день недели, 29 января, в Киеве с самого утра наблюдаются очень масштабные пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты от Google.
Источник: 24 канал
Несмотря на круглосуточную работу коммунальщиков, дороги столицы нельзя назвать безопасными. Поэтому водителям приходится снижать скорость, что и приводит к ухудшению уровня пробок.
Смотрите также Полиция закрыла трассу Киев – Одесса из-за непогоды: более 100 грузовиков стоят в пробке
Фактически по всему Правом берегу образовались крайне серьезные пробки. Аналогичная ситуация наблюдается и на Левом, однако там уровень пробок немножко меньше. Кроме этого, машины стоят на всех въездах в столицу.
Где в Киеве образовались пробки утром 29 января:
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварский проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница")
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница)
- Бульвар Перова;
- Проспект Романа Шухевича;
- Улица Братиславская (метро "Черниговская")
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская")
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Проспект Лобановского;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Улица Жилянская;
- Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Брестской", а также от "Шулявская" до Воздухофлотского путепровода)
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка)
- Улица Большая Васильковская;
- Улица Казимира Малевича;
- Проспект Степана Бандеры.
Поделиться новостью