Традиционно на дорогах Киева в часы пик образовались серьезные пробки. Утро 29 апреля не стало исключением, поэтому десятки тысяч автомобилистов вынуждены медленно двигаться почти по всем дорогам столицы.

Движение ограничено с левого берега и в центре. Сайт 24 канала рассказывает как обойти эти участки дороги.

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Где в Киеве трудно проехать утром 29 апреля:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:

Где в Киеве 29 апреля пробки / Скриншот Google Maps

В столице запустят автоматическую систему фиксации нарушений правил парковки

Автоматическая система фиксации нарушений правил парковки начнет работать после ослабления строгих ограничений в столице. Программа удобна как для работы инспекторов, так и для автовладельцев.

В частности, в ней есть интерактивная карта парковок столицы, сервисы уплаты за парковку и уплаты штрафов за нарушение его правил.