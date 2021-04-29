Пробки в Киеве 29 апреля: куда лучше не ехать утром – онлайн-карта
Традиционно на дорогах Киева в часы пик образовались серьезные пробки. Утро 29 апреля не стало исключением, поэтому десятки тысяч автомобилистов вынуждены медленно двигаться почти по всем дорогам столицы.
Источник:24 канал
Движение ограничено с левого берега и в центре. Сайт 24 канала рассказывает как обойти эти участки дороги.
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Где в Киеве трудно проехать утром 29 апреля:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 29 апреля пробки / Скриншот Google Maps
В столице запустят автоматическую систему фиксации нарушений правил парковки
Автоматическая система фиксации нарушений правил парковки начнет работать после ослабления строгих ограничений в столице. Программа удобна как для работы инспекторов, так и для автовладельцев.
В частности, в ней есть интерактивная карта парковок столицы, сервисы уплаты за парковку и уплаты штрафов за нарушение его правил.
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