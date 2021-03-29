Пробки в Киеве 29 марта: онлайн-карта
Затори 29 марта / 24 канал
В Киеве 29 марта в первый рабочий день недели образовались пробки на дорогах. Они наблюдаются в часы пик – утром и вечером.
Источник:24 канал
О том, куда лучше не ехать рассказывает онлайн-карта. Движение ограничено с левого берега и в центре столицы.
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Где в Киеве трудно проехать утром 29 марта:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", " Осокорки")
- Проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 29 марта пробки / Скриншот Google Maps
В Киеве грязный воздух
На выходных столица оказалась в рейтинге городов с самым грязным воздухом – Киев занимал 5 место в рейтинге. Утром 29 марта ситуация улучшилась – город опустилось на 34 строчку с уровнем загрязнения 73.
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