В Киеве 29 марта в первый рабочий день недели образовались пробки на дорогах. Они наблюдаются в часы пик – утром и вечером.

О том, куда лучше не ехать рассказывает онлайн-карта. Движение ограничено с левого берега и в центре столицы.

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Где в Киеве трудно проехать утром 29 марта:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", " Осокорки")

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 29 марта пробки / Скриншот Google Maps

В Киеве грязный воздух

На выходных столица оказалась в рейтинге городов с самым грязным воздухом – Киев занимал 5 место в рейтинге. Утром 29 марта ситуация улучшилась – город опустилось на 34 строчку с уровнем загрязнения 73.