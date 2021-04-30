Из-за этого по всем направлениям из центра к выездам из столицы образовались огромные пробки. Кроме того, ситуацию с усиленным трафиком усугубляют ДТП, которых на улицах столицы случилось довольно много.

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Правоохранители во всех случаях аварии стараются, как можно быстрее задокументировать все обстоятельства инцидентов, но ситуацию это не спасает.

Где в Киеве трудно проехать вечером 30 апреля

  • Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);
  • Проспект Победы (от метро "Святошин" до "Брестской", а также от "Политехнического института" до "Воздухофлотского путепровода");
  • Улица Вадима Гетьмана;
  • Чоколовский бульвар;
  • Проспект Любомира Гузара;
  • Улица Николая Трублаини;
  • Улица Симиренко;
  • Проспект Валерия Лобановского;
  • Улица Короленковская;
  • Улица Николая Гринченко;
  • Бульвар Леси Украинки;
  • Бульвар Тараса Шевченко;
  • Улица Жилянская;
  • Улица Саксаганского;
  • Улица Владимирская;
  • Улица Коцюбинского;
  • Улица Бульварно-Кудрявская;
  • Улица Ярославов Вал;
  • Улица Большая Житомирская;
  • Набережное шоссе;
  • Владимирский спуск;
  • Улица Набережно-Крещатицкая;
  • Улица Константиновская;
  • Улица Глыбочицкая;
  • Улица Сечевых Стрельцов;
  • Улица Вячеслава Чорновила;
  • Улица Ильенко;
  • Улица Елены Телиги;
  • Улица Дегтяревская.


Где в Киеве пробки вечером 30 апреля / Скриншот Google maps