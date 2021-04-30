Пробки в Киеве 30 апреля: как лучше объехать утром – онлайн-карта
Утро последнего дня апреля в Киеве как всегда ознаменовалось образованием пробок почти на всех дорогах. Как лучше объехать пробки, которые наблюдаются из-за ремонтных работ, мелких ДТП и усиленного трафика в часы пик, рассказывает 24 канал.
Источник:24 канал
Кстати, сегодня еще и последний день локдауна. После выходных город возобновляет работу общественного транспорта, что повлияет и на ситуацию с пробками.
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Где в Киеве трудно проехать утром 30 апреля:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 30 апреля пробки / Скриншот Google Maps
Инспекторы по парковке рассказали, за какие нарушения парковки чаще всего штрафуют киевлян
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