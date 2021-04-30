Утро последнего дня апреля в Киеве как всегда ознаменовалось образованием пробок почти на всех дорогах. Как лучше объехать пробки, которые наблюдаются из-за ремонтных работ, мелких ДТП и усиленного трафика в часы пик, рассказывает 24 канал.

Кстати, сегодня еще и последний день локдауна. После выходных город возобновляет работу общественного транспорта, что повлияет и на ситуацию с пробками.

Это важно В Киеве почти на неделю ограничат движение по мосту Метро: карта и даты ремонта

Где в Киеве трудно проехать утром 30 апреля:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 30 апреля пробки / Скриншот Google Maps

Инспекторы по парковке рассказали, за какие нарушения парковки чаще всего штрафуют киевлян

Почти за 2 года инспекторы по парковке выписали более 85 тысяч штрафов героям парковки в Киеве. Большинство из нарушений жители столицы совершили на пешеходных переходах.