На Левом берегу движение ограничено в тех местах, где и всегда. Особенно возле мостов и на них.
Актуально Сыпали не туда: ремонтники дороги в Киеве сорвали сеть – видео
Где в Киеве трудно проехать утром 25 мая:
- Окружная дорога – из-за ремонта дороги частично ограничено движение;
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");
- Улица Братиславская ("Черниговская");
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост (в направлении центра);
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Проспект Героев Сталинграда;
- Проспект Бандеры;
- Проспект Победы;
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте: