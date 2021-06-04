На Левом берегу движение ограничено в тех местах, где и всегда. Особенно возле мостов и на них.

Актуально Сыпали не туда: ремонтники дороги в Киеве сорвали сеть – видео

Где в Киеве трудно проехать утром 25 мая:

Окружная дорога – из-за ремонта дороги частично ограничено движение;

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");

Улица Братиславская ("Черниговская");

Проспект Романа Шухевича и Северный мост (в направлении центра);

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Проспект Героев Сталинграда;

Проспект Бандеры;

Проспект Победы;

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте: