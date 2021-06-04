Пробки в Киеве 4 июня: как лучше объехать – онлайн-карта

4 июня 2021 , 05:46
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Источник:

24 канал

Утро 4 июня для водителей началось с традиционных на дорогах Киева пробок. Осложнение движения наблюдают в привычных для всех автовладельцев местах.

На Левом берегу движение ограничено в тех местах, где и всегда. Особенно возле мостов и на них.

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Где в Киеве трудно проехать утром 25 мая:

  • Окружная дорога – из-за ремонта дороги частично ограничено движение;
  • Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");
  • Улица Братиславская ("Черниговская");
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост (в направлении центра);
  • Улица Набережно-Рыбальская;
  • Улица Набережно-Крещатицкая;
  • Проспект Героев Сталинграда;
  • Проспект Бандеры;
  • Проспект Победы;
  • Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте:

Автор: Вікторія Андрєєва