Где в Киеве пробки утром 5 апреля: как лучше объехать – онлайн-карта
В первый день усиления карантина и отсутствия свободного доступа людей к общественному транспорту в Киеве образовались огромные пробки. Движение затруднено в традиционных для столицы местах. Как лучше объехать пробки, рассказывает 24 канал.
Источник:24 канал
С сегодняшнего дня, 5 апреля, в общественном транспорте проезд разрешен только по спецпропускам. Их выдали работникам предприятий критической инфраструктуры. Кроме того, количество пассажиров не должно превышать количество предусмотренных сидячих мест.
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Поэтому киевляне пересели на частный транспорт. На большинстве дорог города – тянучка.
Где самые большие пробки
- Проспект Соборности;
- Проспекта Бажана (метро Осокорки, Позняки)
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост;
- Проспект Черновола;
- Проспект Победы;
- Проспект Бандеры;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Проспект Героев Сталинграда.
Подробнее о ситуации на дорогах Киева можно посмотреть на онлайн-карте:
Пробки в Киеве 5 апреля / Скриншот Google Maps
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