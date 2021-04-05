В первый день усиления карантина и отсутствия свободного доступа людей к общественному транспорту в Киеве образовались огромные пробки. Движение затруднено в традиционных для столицы местах. Как лучше объехать пробки, рассказывает 24 канал.

С сегодняшнего дня, 5 апреля, в общественном транспорте проезд разрешен только по спецпропускам. Их выдали работникам предприятий критической инфраструктуры. Кроме того, количество пассажиров не должно превышать количество предусмотренных сидячих мест.

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Поэтому киевляне пересели на частный транспорт. На большинстве дорог города – тянучка.

Где самые большие пробки

Проспект Соборности;

Проспекта Бажана (метро Осокорки, Позняки)

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост;

Проспект Черновола;

Проспект Победы;

Проспект Бандеры;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Проспект Героев Сталинграда.

Подробнее о ситуации на дорогах Киева можно посмотреть на онлайн-карте:

Пробки в Киеве 5 апреля / Скриншот Google Maps

Обратите внимание! Кроме введения спецпропусков в транспорте, в маршрутках подорожал проезд. А перевозчики отметили, что с 5 апреля на маршруты выведут не все автобусы.