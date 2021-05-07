На правом берегу пробки образовались на подъездах с мостов. Кроме усиленного трафика к пробкам привели многочисленные ДТП.

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Кроме того, замедлено также движение на проспекте Павла Тычины и Днепровской набережной, где спасатели тушат пожар в торговом центре Silver Breeze.

Где в Киеве трудно проехать вечером 7 мая:

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);

Проспект Победы (от метро "Святошин" до "Брестской", а также от "Политехнического института" до Воздухофлотского путепровода);

Улица Вадима Гетьмана;

Чоколовский бульвар;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Николая Трублаини;

Улица Симиренко;

Проспект Валерия Лобановского;

Улица Короленковская;

Улица Николая Гринченко;

Бульвар Леси Украинки;

Бульвар Тараса Шевченко;

Улица Жилянская;

Улица Саксаганского;

Улица Владимирская;

Улица Коцюбинского;

Улица Бульварно-Кудрявская;

Улица Ярославов Вал;

Улица Большая Житомирская;

Набережное шоссе;

Владимирский спуск;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Улица Константиновская;

Улица Глыбочицкая;

Улица Сечевых Стрельцов;

Улица Вячеслава Чорновила;

Улица Ильенко;

Улица Елены Телиги;

Улица Дегтяревская.



Где в Киеве пробки вечером 7 мая / Скриншот Google Maps