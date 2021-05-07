На правом берегу пробки образовались на подъездах с мостов. Кроме усиленного трафика к пробкам привели многочисленные ДТП.
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Кроме того, замедлено также движение на проспекте Павла Тычины и Днепровской набережной, где спасатели тушат пожар в торговом центре Silver Breeze.
Где в Киеве трудно проехать вечером 7 мая:
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);
- Проспект Победы (от метро "Святошин" до "Брестской", а также от "Политехнического института" до Воздухофлотского путепровода);
- Улица Вадима Гетьмана;
- Чоколовский бульвар;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Николая Трублаини;
- Улица Симиренко;
- Проспект Валерия Лобановского;
- Улица Короленковская;
- Улица Николая Гринченко;
- Бульвар Леси Украинки;
- Бульвар Тараса Шевченко;
- Улица Жилянская;
- Улица Саксаганского;
- Улица Владимирская;
- Улица Коцюбинского;
- Улица Бульварно-Кудрявская;
- Улица Ярославов Вал;
- Улица Большая Житомирская;
- Набережное шоссе;
- Владимирский спуск;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Улица Константиновская;
- Улица Глыбочицкая;
- Улица Сечевых Стрельцов;
- Улица Вячеслава Чорновила;
- Улица Ильенко;
- Улица Елены Телиги;
- Улица Дегтяревская.