Пробки в Киеве 8 февраля: как объехать
Пробки 8 февраля / 24 канал
Рабочая неделя в Киеве началась с ужасных пробок. 8 февраля в столице выпал снег, что значительно усложняет ситуацию.
Источник:24 канал
Ограничение движения транспорта наблюдается в традиционных местах. Коммунальщики пытаются улучшить ситуацию – к уборке снега ночью были привлечены 206 работников в составе 32 бригад с ручной уборкой.
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Где в Киеве трудно проехать утром 8 февраля:
- Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста)
- Улица Центральная
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост
- Проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Проспект Освободителей
- Улица Братиславская (метро "Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича
- Проспект Академика Глушкова (в направлении метро " Теремки")
- Улица Набережно-Рыбальская,
- Гаванский мост,
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Лобановского
- Проспект Любомира Гузара
- Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт")
- Улица Елены Телиги
- Проспект Степана Бандеры
Где в Киеве 8 февраля пробки / Скриншот Google Maps
В течение дня, в частности, после обеда ожидается усиление осадков. Поэтому, дороги и тротуары очищают повторно.
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Советы водителям при таких погодных условиях:
- нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
- По возможности не пользуйтесь собственным авто, отдавайте предпочтение общественному транспорту.
- Не паркуйте автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, которые будут мешать расчищать дороги от снега, будут эвакуированы.
- Будьте максимально осторожными, бдительными и не отвлекайтесь от вождения.
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