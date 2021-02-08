Рабочая неделя в Киеве началась с ужасных пробок. 8 февраля в столице выпал снег, что значительно усложняет ситуацию.

Ограничение движения транспорта наблюдается в традиционных местах. Коммунальщики пытаются улучшить ситуацию – к уборке снега ночью были привлечены 206 работников в составе 32 бригад с ручной уборкой.

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Где в Киеве трудно проехать утром 8 февраля:

Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста)

Улица Центральная

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Проспект Освободителей

Улица Братиславская (метро "Черниговская")

Проспект Романа Шухевича

Проспект Академика Глушкова (в направлении метро " Теремки")

Улица Набережно-Рыбальская,

Гаванский мост,

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Лобановского

Проспект Любомира Гузара

Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт")

Улица Елены Телиги

Проспект Степана Бандеры

Где в Киеве 8 февраля пробки / Скриншот Google Maps

В течение дня, в частности, после обеда ожидается усиление осадков. Поэтому, дороги и тротуары очищают повторно.

В Киеве убирают снег: смотрите видео

Советы водителям при таких погодных условиях: