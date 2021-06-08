Движение ограничено у мостов и на них. Значительные пробки на Окружной и в центре.
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Где в Киеве трудно проехать утром 8 июня:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");
- Улица Братиславская ("Черниговская");
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост (в направлении центра);
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Проспект Героев Сталинграда;
- Проспект Бандеры;
- Проспект Победы;
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте: