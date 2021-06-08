Движение ограничено у мостов и на них. Значительные пробки на Окружной и в центре.

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Где в Киеве трудно проехать утром 8 июня:

  • Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");
  • Улица Братиславская ("Черниговская");
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост (в направлении центра);
  • Улица Набережно-Рыбальская;
  • Улица Набережно-Крещатицкая;
  • Проспект Героев Сталинграда;
  • Проспект Бандеры;
  • Проспект Победы;
  • Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте:

онлайн карата затори в Києві 8 червня
Ситуация на дорогах Киева утром 8 июня / Карта Google