Пробки в Киеве 8 июня: как лучше объехать – онлайн-карта

Утро вторника, 8 июня, на дорогах Киева началось с традиционных пробок. Они происходят на привычных для автовладельцев местах. Большинство дорог обозначено на карте красным.

Движение ограничено у мостов и на них. Значительные пробки на Окружной и в центре.

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Где в Киеве трудно проехать утром 8 июня:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");

Улица Братиславская ("Черниговская");

Проспект Романа Шухевича и Северный мост (в направлении центра);

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Проспект Героев Сталинграда;

Проспект Бандеры;

Проспект Победы;

Проспект Любомира Гузара и другие.

Ремонтные работы проводят на Большой окружной дороге, от Голосеевского проспекта до бульвара Дружбы Народов и на проспекте Бандеры.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте:



Ситуация на дорогах Киева утром 8 июня / Карта Google