Пробки в Киеве 8 июня: как лучше объехать – онлайн-карта

8 июня 2021 , 05:52
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Утро вторника, 8 июня, на дорогах Киева началось с традиционных пробок. Они происходят на привычных для автовладельцев местах. Большинство дорог обозначено на карте красным.

Движение ограничено у мостов и на них. Значительные пробки на Окружной и в центре.

Актуально На Киевщине в ДТП погиб 12-летний мальчик: у него был день рождения

Где в Киеве трудно проехать утром 8 июня:

  • Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");
  • Улица Братиславская ("Черниговская");
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост (в направлении центра);
  • Улица Набережно-Рыбальская;
  • Улица Набережно-Крещатицкая;
  • Проспект Героев Сталинграда;
  • Проспект Бандеры;
  • Проспект Победы;
  • Проспект Любомира Гузара и другие.
Обратите внимание! Ремонтные работы проводят на Большой окружной дороге, от Голосеевского проспекта до бульвара Дружбы Народов и на проспекте Бандеры.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте:


Ситуация на дорогах Киева утром 8 июня / Карта Google

Автор: Вікторія Андрєєва