Второй рабочий день недели, 9 февраля, в Киеве наблюдаются огромные пробки. Город просто остановился из-за снегопада.

Коммунальщики пытаются побороть стихию. Однако онлайн-карта столицы почти вся обозначена красными линиями.

Читайте также В центре Киева женщина дважды протаранила одну и ту же машину: эпичное видео

Где в Киеве трудно проехать утром 9 февраля:

Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до метро "Осокорки" и Южного моста)

Улица Центральная

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Проспект Освободителей

Улица Братиславская (метро "Черниговская")

Проспект Романа Шухевича

Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки")

Улица Набережно-Рыбальская,

Гаванский мост,

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Лобановского

Проспект Любомира Гузара

Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт")

Улица Елены Телиги

Проспект Степана Бандеры



Где в Киеве 9 февраля пробки / Скриншот с Google Maps

Коммунальщики продолжают расчищать дороги от снега.

Снегопад продолжается больше 31 часа. Работаем. Однако, расчищенное быстро засыпает снова,

– отметили в "Киевавтодоре".

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал водителей воспользоваться во вторник общественным транспортом вместо частных автомобилей.