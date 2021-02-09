Пробки в Киеве 9 февраля: город остановился из-за снегопада
Пробки 9 февраля: Киев / 24 канал
Второй рабочий день недели, 9 февраля, в Киеве наблюдаются огромные пробки. Город просто остановился из-за снегопада.
Источник:24 канал
Коммунальщики пытаются побороть стихию. Однако онлайн-карта столицы почти вся обозначена красными линиями.
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Где в Киеве трудно проехать утром 9 февраля:
- Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до метро "Осокорки" и Южного моста)
- Улица Центральная
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост
- Проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Проспект Освободителей
- Улица Братиславская (метро "Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича
- Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки")
- Улица Набережно-Рыбальская,
- Гаванский мост,
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Лобановского
- Проспект Любомира Гузара
- Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт")
- Улица Елены Телиги
- Проспект Степана Бандеры
Где в Киеве 9 февраля пробки / Скриншот с Google Maps
Коммунальщики продолжают расчищать дороги от снега.
Снегопад продолжается больше 31 часа. Работаем. Однако, расчищенное быстро засыпает снова,
– отметили в "Киевавтодоре".
Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал водителей воспользоваться во вторник общественным транспортом вместо частных автомобилей.
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