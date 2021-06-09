Традиционно движение ограничено на Левом берегу. В центре столицы ситуация не лучше.

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Где в Киеве трудно проехать утром 9 июня:

Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбацкая

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

проспект Бандеры

проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:

Где в Киеве 9 июня пробки / Скриншот Google Maps

До 20 июля на развороте на проспект Степана Бандеры возле железнодорожной станции "Зенит" перекрыто дорожное движение. Об этом сообщает КГГА.

Схема объезда: улица Елены Телиги – улица Терехина – улица Новоконстантиновская – разворот под путепроводом – улица Новоконстантиновская – улица Скляренко.