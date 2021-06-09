Традиционно движение ограничено на Левом берегу. В центре столицы ситуация не лучше.

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Где в Киеве трудно проехать утром 9 июня:

  • Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
  • Улица Братиславская ("Черниговская")
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост
  • Улица Набережно-Рыбацкая
  • Улица Набережно-Крещатицкая
  • Проспект Героев Сталинграда
  • проспект Бандеры
  • проспект Победы
  • Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:

Затори 9 червня

Где в Киеве 9 июня пробки / Скриншот Google Maps

До 20 июля на развороте на проспект Степана Бандеры возле железнодорожной станции "Зенит" перекрыто дорожное движение. Об этом сообщает КГГА.