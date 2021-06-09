Традиционно движение ограничено на Левом берегу. В центре столицы ситуация не лучше.
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Где в Киеве трудно проехать утром 9 июня:
- Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбацкая
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- проспект Бандеры
- проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 9 июня пробки / Скриншот Google Maps
До 20 июля на развороте на проспект Степана Бандеры возле железнодорожной станции "Зенит" перекрыто дорожное движение. Об этом сообщает КГГА.