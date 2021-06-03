Уже традиционно: затруднено движение в центре и на въездах на мосты. Кроме этого, утром в столице уже произошел ряд ДТП.

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Где в Киеве трудно проехать утром 3 июня:

проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");

улица Братиславская ("Черниговская");

Проспект Романа Шухевича и Северный мост;

улица Набережно-Рыбальская;

улица Набережно-Крещатицкая;

проспект Героев Сталинграда;

проспект Бандеры;

проспект Победы;

проспект Любомира Гузара и другие.

Обратите внимание! На Кольцевой дороге от площади Одесской до улицы Ватутина проводят ремонтные работы. Также частично перекрыли Владимирский спуск и улицу Борщаговскую.

Подробно с ситуацией на дорогах можно ознакомиться на этой онлайн-карте: