Киев утром 3 июня заполнили пробки: онлайн-карта

3 июня 2021 , 05:48
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Источник:

24 канал

С утра 3 июня на дорогах Киева умеренно много авто. Часть карты дорог уже набирает красного цвета пробок, однако на некоторых участках замедление движения обусловлено ремонтными работами.

Уже традиционно: затруднено движение в центре и на въездах на мосты. Кроме этого, утром в столице уже произошел ряд ДТП.

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Где в Киеве трудно проехать утром 3 июня:

  • проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");
  • улица Братиславская ("Черниговская");
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост;
  • улица Набережно-Рыбальская;
  • улица Набережно-Крещатицкая;
  • проспект Героев Сталинграда;
  • проспект Бандеры;
  • проспект Победы;
  • проспект Любомира Гузара и другие.
Обратите внимание! На Кольцевой дороге от площади Одесской до улицы Ватутина проводят ремонтные работы. Также частично перекрыли Владимирский спуск и улицу Борщаговскую.

Подробно с ситуацией на дорогах можно ознакомиться на этой онлайн-карте:

Автор: Вікторія Андрєєва