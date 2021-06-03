Киев утром 3 июня заполнили пробки: онлайн-карта

С утра 3 июня на дорогах Киева умеренно много авто. Часть карты дорог уже набирает красного цвета пробок, однако на некоторых участках замедление движения обусловлено ремонтными работами.
Уже традиционно: затруднено движение в центре и на въездах на мосты. Кроме этого, утром в столице уже произошел ряд ДТП.
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Где в Киеве трудно проехать утром 3 июня:
- проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");
- улица Братиславская ("Черниговская");
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост;
- улица Набережно-Рыбальская;
- улица Набережно-Крещатицкая;
- проспект Героев Сталинграда;
- проспект Бандеры;
- проспект Победы;
- проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно с ситуацией на дорогах можно ознакомиться на этой онлайн-карте: