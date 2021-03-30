Пробки в Киеве утром 30 марта: как объехать, онлайн-карта
Пробки в Киеве 30 марта / 24 канал
Утро второго рабочего дня в Киеве 30 марта сотни тысяч автомобилистов вынужденно проводят в серьезных пробках. На каких участках дорог затруднено движение, рассказывает 24 канал.
Источник:24 канал
Пробки наблюдаются в традиционных местах. Движение ограничено на левом берегу и в центре.
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Где в Киеве трудно проехать утром 30 марта:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 30 марта пробки / Скриншот Google Maps
В Киеве на 7 улицах прекращает действовать ограничение скорости до 50 километров в час. С 1 апреля там будет разрешено ездить со скоростью до 80 километров в час.
Список улиц:
- проспект Шухевича (от Северного моста до улицы Бальзака);
- улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- улица Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);
- улица Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
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