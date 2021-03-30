Утро второго рабочего дня в Киеве 30 марта сотни тысяч автомобилистов вынужденно проводят в серьезных пробках. На каких участках дорог затруднено движение, рассказывает 24 канал.

Пробки наблюдаются в традиционных местах. Движение ограничено на левом берегу и в центре.

Вниманию водителей Из-за масштабного ремонта: в Киеве на Кольцевой дороге изменили организацию движения – видео

Где в Киеве трудно проехать утром 30 марта:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 30 марта пробки / Скриншот Google Maps

В Киеве на 7 улицах прекращает действовать ограничение скорости до 50 километров в час. С 1 апреля там будет разрешено ездить со скоростью до 80 километров в час.

Список улиц: