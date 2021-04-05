Вечером 5 апреля, в первый день усиленного карантина с ограничением на пользование общественным транспортом, в Киеве произошел настоящий транспортный ад. Почти все участки основных дорог фактически остановились в безумных пробках.

Десятки тысяч жителей Киева, которые утром прорывались на работу, вечером начали возвращаться домой. Однако без свободного доступа к метро и даже наземному транспорту людям приходится либо пользоваться собственными автомобилями, либо вызвать такси.

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Из-за повышения спроса стоимость проезда в автомобилях служб такси выросла в несколько раз.

Где в Киеве трудно проехать вечером 5 апреля:

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка)

Проспект Победы (от метро "Святошин" до "Брестской", а также от "Политехнического института" до "Воздухофлотского путепровода";

Улица Вадима Гетьмана;

Чоколовский бульвар;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Николая Трублаини;

Улица Симиренко;

Проспект Валерия Лобановского;

Улица Короленковская;

Улица Николая Гринченко;

Бульвар Леси Украинский;

Бульвар Тараса Шевченко;

Улица Жилянская;

Улица Саксаганского;

Улица Владимирская;

Улица Коцюбинского;

Улица Бульварно-Кудрявская;

Улица Ярославов Вал;

Улица Большая Житомирская;

Набережное шоссе;

Владимирский спуск;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Улица Константиновская;

Улица Глыбочицкая;

Улица Сечевых Стрельцов;

Улица Вячеслава Черновола;

Улица Ильенко;

Улица Елены Телиги;

Улица Дегтяревская.



Где в Киеве трудно проехать вечером 5 апреля / Скриншот Google maps

Пробки в Киеве настолько масштабны, что один из водителей смог даже поиграть на гитаре непосредственно во время медленного движения.

Смотрите видео игры на гитаре водителем во время затора в Киеве: