Транспортный коллапс: Киев остановился в крайне масштабных пробках – онлайн-карта
Вечером 5 апреля, в первый день усиленного карантина с ограничением на пользование общественным транспортом, в Киеве произошел настоящий транспортный ад. Почти все участки основных дорог фактически остановились в безумных пробках.
Источник:24 канал
Десятки тысяч жителей Киева, которые утром прорывались на работу, вечером начали возвращаться домой. Однако без свободного доступа к метро и даже наземному транспорту людям приходится либо пользоваться собственными автомобилями, либо вызвать такси.
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Из-за повышения спроса стоимость проезда в автомобилях служб такси выросла в несколько раз.
Где в Киеве трудно проехать вечером 5 апреля:
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка)
- Проспект Победы (от метро "Святошин" до "Брестской", а также от "Политехнического института" до "Воздухофлотского путепровода";
- Улица Вадима Гетьмана;
- Чоколовский бульвар;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Николая Трублаини;
- Улица Симиренко;
- Проспект Валерия Лобановского;
- Улица Короленковская;
- Улица Николая Гринченко;
- Бульвар Леси Украинский;
- Бульвар Тараса Шевченко;
- Улица Жилянская;
- Улица Саксаганского;
- Улица Владимирская;
- Улица Коцюбинского;
- Улица Бульварно-Кудрявская;
- Улица Ярославов Вал;
- Улица Большая Житомирская;
- Набережное шоссе;
- Владимирский спуск;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Улица Константиновская;
- Улица Глыбочицкая;
- Улица Сечевых Стрельцов;
- Улица Вячеслава Черновола;
- Улица Ильенко;
- Улица Елены Телиги;
- Улица Дегтяревская.
Где в Киеве трудно проехать вечером 5 апреля / Скриншот Google maps
Пробки в Киеве настолько масштабны, что один из водителей смог даже поиграть на гитаре непосредственно во время медленного движения.
Смотрите видео игры на гитаре водителем во время затора в Киеве:
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