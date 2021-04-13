Пробки в Киеве 13 апреля: онлайн-карта
Пробки 13 апреля / 24 канал
В Киеве 13 апреля снова наблюдаются пробки. Пробки парализовали весь город с самого утра.
Источник:24 канал
Движение чуть ли не по всем дорогам столицы крайне затруднено из-за огромного количества машин, что связано с усиленным карантином. Из-за отсутствия свободного доступа к общественному транспорту жителям Киева приходится пользоваться такси или собственными машинами.
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На левом берегу автовладельцам трудно добраться до мостов, а на правом – в сторону центра. Также очень сложно заехать в Киев из агломераций.
Где в Киеве трудно проехать утром 13 апреля:
- Проспект Соборности.
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").
- Улица Братиславская ("Черниговская").
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост.
- Улица Набережно-Рыбальская.
- Улица Набережно-Крещатицкая.
- Проспект Героев Сталинграда.
- Проспект Бандеры.
- Проспект Победы.
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
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