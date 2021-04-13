В Киеве 13 апреля снова наблюдаются пробки. Пробки парализовали весь город с самого утра.

Движение чуть ли не по всем дорогам столицы крайне затруднено из-за огромного количества машин, что связано с усиленным карантином. Из-за отсутствия свободного доступа к общественному транспорту жителям Киева приходится пользоваться такси или собственными машинами.

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На левом берегу автовладельцам трудно добраться до мостов, а на правом – в сторону центра. Также очень сложно заехать в Киев из агломераций.

Где в Киеве трудно проехать утром 13 апреля:

Проспект Соборности.

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").

Улица Братиславская ("Черниговская").

Проспект Романа Шухевича и Северный мост.

Улица Набережно-Рыбальская.

Улица Набережно-Крещатицкая.

Проспект Героев Сталинграда.

Проспект Бандеры.

Проспект Победы.

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Пробки в Киеве 13 апреля / Скриншот с Google Maps