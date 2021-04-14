В Киеве 14 апреля наблюдаются обычные пробки. Сайт 24 канала рассказывает, как их объехать.

Серьезные пробки, которые кое-где достигают максимального количества баллов, сковали Киев с самого утра. На правом береге трудно проехать в сторону центра, а на левом – в направлении мостов. Крайне затруднено движение на въездах в столицу, а также на Кольцевой дороге.

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Где в Киеве трудно проехать утром 14 апреля:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Улица Братиславская ("Черниговская").

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").

Проспект Романа Шухевича и Северный мост.

Улица Набережно-Рыбальская.

Улица Набережно-Крещатицкая.

Проспект Соборности.

Проспект Бандеры.

Проспект Победы.

Проспект Героев Сталинграда.

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Пробки в Киеве 14 апреля / Карта Google maps