Пробки в Киеве 14 апреля: как объехать
Пробки в Киеве 14 апреля / 24 канал
В Киеве 14 апреля наблюдаются обычные пробки. Сайт 24 канала рассказывает, как их объехать.
Источник:24 канал
Серьезные пробки, которые кое-где достигают максимального количества баллов, сковали Киев с самого утра. На правом береге трудно проехать в сторону центра, а на левом – в направлении мостов. Крайне затруднено движение на въездах в столицу, а также на Кольцевой дороге.
Смотрите также Коллапса нет, убытки огромные: эксперты посчитали потери Киева из-за отсутствия транспорта
Где в Киеве трудно проехать утром 14 апреля:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Улица Братиславская ("Черниговская").
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост.
- Улица Набережно-Рыбальская.
- Улица Набережно-Крещатицкая.
- Проспект Соборности.
- Проспект Бандеры.
- Проспект Победы.
- Проспект Героев Сталинграда.
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Поделиться новостью