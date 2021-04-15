В Киеве 15 апреля снова наблюдаются огромные пробки на дорогах. Город буквально парализован. Куда лучше не ехать рассказывает сайт 24 канала.

Из-за большого количества машин и неспособности дорог справиться с трафиком, добраться до центра Киева крайне трудно. На Левом берегу парализованы подъезды к мостам. Смотрите также Под Киевом в новом ЖК сгорели дотла 4 автомобиля, спасатели не могли доехать: видео Кроме того, огромные пробки наблюдаются на въездах в столицу. Где в Киеве трудно проехать утром 14 апреля: Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Улица Братиславская ("Черниговская").

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").

Проспект Романа Шухевича и Северный мост.

Улица Набережно-Рыбальская.

Улица Набережно-Крещатицкая.

Проспект Соборности.

Проспект Бандеры.

Проспект Победы.

Проспект Героев Сталинграда.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Улица Николая Трублаини.

Проспект Валерия Лобановского.

Бульвар Дружбы Народов и другие.

Пробки в Киеве 15 апреля / Скриншот Google maps