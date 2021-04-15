Пробки в Киеве 15 апреля снова парализовали город: онлайн-карта
Пробки 15 апреля / 24 канал
В Киеве 15 апреля снова наблюдаются огромные пробки на дорогах. Город буквально парализован. Куда лучше не ехать рассказывает сайт 24 канала.
Источник:24 канал
Из-за большого количества машин и неспособности дорог справиться с трафиком, добраться до центра Киева крайне трудно. На Левом берегу парализованы подъезды к мостам.
Смотрите также Под Киевом в новом ЖК сгорели дотла 4 автомобиля, спасатели не могли доехать: видео
Кроме того, огромные пробки наблюдаются на въездах в столицу.
Где в Киеве трудно проехать утром 14 апреля:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Улица Братиславская ("Черниговская").
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост.
- Улица Набережно-Рыбальская.
- Улица Набережно-Крещатицкая.
- Проспект Соборности.
- Проспект Бандеры.
- Проспект Победы.
- Проспект Героев Сталинграда.
- Проспект Любомира Гузара.
- Проспект Леся Курбаса.
- Улица Николая Трублаини.
- Проспект Валерия Лобановского.
- Бульвар Дружбы Народов и другие.
Поделиться новостью