В Киеве 16 апреля наблюдаются большие пробки на дорогах. Онлайн-карта столицы едва ли не вся обозначена красным.

Огромные пробки образовались из-за большой загруженности дорог, ремонтных работ в некоторых ключевых для Киева местах, а также из-за неблагоприятных погодных условий. На мокрой дороге водители вынуждены немножко снижать скорость, из-за чего движение замедляется.

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Наблюдаются пробки в привычных для всех местах – на въездах в столицу. На правом берегу трудно проехать в сторону центра, а на левом – добраться до мостов.

Где в Киеве трудно проехать утром 16 апреля:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Улица Братиславская ("Черниговская").

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").

Проспект Романа Шухевича и Северный мост.

Улица Набережно-Рыбальская.

Улица Набережно-Крещатицкая.

Проспект Соборности.

Проспект Бандеры.

Проспект Победы.

Проспект Героев Сталинграда.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Улица Николая Трублаини.

Проспект Валерия Лобановского.

Бульвар Дружбы Народов и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Пробки в Киеве 15 апреля / Скриншот Google maps