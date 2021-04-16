Пробки в Киеве 16 апреля: онлайн-карта
Пробки в Киеве утром 16 апреля / 24 канал
В Киеве 16 апреля наблюдаются большие пробки на дорогах. Онлайн-карта столицы едва ли не вся обозначена красным.
Источник:24 канал
Огромные пробки образовались из-за большой загруженности дорог, ремонтных работ в некоторых ключевых для Киева местах, а также из-за неблагоприятных погодных условий. На мокрой дороге водители вынуждены немножко снижать скорость, из-за чего движение замедляется.
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Наблюдаются пробки в привычных для всех местах – на въездах в столицу. На правом берегу трудно проехать в сторону центра, а на левом – добраться до мостов.
Где в Киеве трудно проехать утром 16 апреля:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Улица Братиславская ("Черниговская").
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост.
- Улица Набережно-Рыбальская.
- Улица Набережно-Крещатицкая.
- Проспект Соборности.
- Проспект Бандеры.
- Проспект Победы.
- Проспект Героев Сталинграда.
- Проспект Любомира Гузара.
- Проспект Леся Курбаса.
- Улица Николая Трублаини.
- Проспект Валерия Лобановского.
- Бульвар Дружбы Народов и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
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