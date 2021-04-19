Пробки в Киеве в понедельник 19 апреля: куда лучше не ехать – онлайн-карта
В первый рабочий день недели 19 апреля на дорогах Киева образовались большие пробки. Как лучше их обойти, подсказывает онлайн-карта.
Источник:24 канал
Для тысяч киевлян утро понедельника, 19 апреля, в Киеве началось с пребывания в безумных пробках. Образовались они в привычных для всех местах. На въездах в столицу наблюдались пробки.
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Также крайне замедленное движение на подъездах к мостам с левого берега, и в сторону центра на правом.
Где в Киеве трудно проехать утром 19 апреля:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Улица Братиславская ("Черниговская").
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост.
- Улица Набережно-Рыбальская.
- Улица Набережно-Крещатицкая.
- Проспект Соборности.
- Проспект Бандеры.
- Проспект Победы.
- Проспект Героев Сталинграда.
- Проспект Любомира Гузара.
- Проспект Леся Курбаса.
- Улица Николая Трублаини.
- Проспект Валерия Лобановского.
- Бульвар Дружбы Народов и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
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