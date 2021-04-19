В первый рабочий день недели 19 апреля на дорогах Киева образовались большие пробки. Как лучше их обойти, подсказывает онлайн-карта.

Для тысяч киевлян утро понедельника, 19 апреля, в Киеве началось с пребывания в безумных пробках. Образовались они в привычных для всех местах. На въездах в столицу наблюдались пробки.

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Также крайне замедленное движение на подъездах к мостам с левого берега, и в сторону центра на правом.

Где в Киеве трудно проехать утром 19 апреля:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Улица Братиславская ("Черниговская").

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").

Проспект Романа Шухевича и Северный мост.

Улица Набережно-Рыбальская.

Улица Набережно-Крещатицкая.

Проспект Соборности.

Проспект Бандеры.

Проспект Победы.

Проспект Героев Сталинграда.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Улица Николая Трублаини.

Проспект Валерия Лобановского.

Бульвар Дружбы Народов и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве пробки 19 апреля / Скриншот Google maps