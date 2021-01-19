Киев занял седьмое место в мире по количеству пробок на дорогах. Оказалось, что в прошлом году в часы пик в пробках киевские водители потеряли 207 часов. Эксперты говорят, что проблемы помогло бы решить строительство объездной дороги, развитие общественного транспорта и велоинфраструктуры.

Сайт 24 канала рассказывает, почему в Киеве проблема с пробками и как ее можно решить.

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Почему Киев страдает от пробок на дорогах

Исследование провели в компании TomTom, которая занимается производством навигаторов и созданием программного обеспечения для них.

Так, в 2020 году Киев оказался на седьмом месте, тогда как в 2019 году он занимал 12 место в этом рейтинге. Самые большие пробки в городе наблюдались 18 декабря, а наиболее комфортными дороги были с марта до конца мая.

В рейтинг также вошли и другие украинские города – Одесса (11 место), Харьков (13 место) и Днепр (22 место).

Всего было проанализировано 416 городов из 57 стран на шести континентах. На первом месте рейтинга оказалась Москва и область, на втором месте – Мумбаи (Индия), на третьем – Богота (Колумбия).

Эксперты объясняют, что причин, почему Киев оказался одним из лидеров по интенсивности пробок, много. Тарас Годованец из архитектурного бюро "Аспект", говорит, что Киев, пожалуй, единственный многомиллионный город в мире у которого нет собственной кольцевой дороги. Весь транзитный трафик, в том числе грузовой, проходит через город, тогда как 35% трафика можно вывести из города в результате строительства кольцевой дороги и нового моста на юге Киева.

Есть еще много факторов, как: строительство четвертой и пятой веток метро, ​​паркинги на въездах в город со стороны городов-спутников, новые развязки и эстакады. Но без строительства кольцевой дороги вокруг Киева все перечисленные меры не имеют никакого смысла и столица и в дальнейшем будет стоять в еще больших пробках,

– говорит Годованец.

Вот так выглядит первая 20-ка городов



Инфографика 24 канала

Согласно исследованию компании А+С и КГГА, которое проводили в 2017 году, большая часть киевлян (37% в 2017 году) выбирает общественный транспорт, а индивидуальным транспортом пользуется 28% киевлян. По данным КГГА, сейчас в столице зарегистрированы 1,2 миллиона автомобилей, из которых 20% – грузовики, а остальные – легковые. При этом Киев рассчитан на значительно меньшее количество автомобилей.

Влад Самойленко, глава ОО "Урбан крю", отмечает, что, по его мнению, позиция которую Киев "получил" в 2020 году среди городов мира и Европы, а именно 7 место – следствие COVID-19 и вызванных им ограничений и последствий. Ведь именно с использованием весеннего локдауна, когда большинство работодателей было вынуждено трансформировать свою деятельность на дистанционную работу, наземный общественный транспорт работал в очень ограниченном режиме, перевозя только тех, кому КГГА выдало "пропуска", обвалился столичный трафик и на время исчезли пробки.

Учитывая тот факт, что собирать, обрабатывать и публиковать данные город начал с осени 2019 года, то аналитики из компании А+С Украина давно проанализировали, какое количество авто обычно перемещается по городу в "доковидный период" – это более 800-900 тысяч авто в сутки. Уменьшенное количество авто в сети при котором, благодаря ковиду, пробки существенно сократились и задержки транспорта были оптимальными – это не более чем 600 тысяч авто,

– говорит Самойленко.

Вадим Володарский, руководитель Адвокатского бюро "Вадима Володарского", считает, что проблема с пробками в Киеве преувеличена. Впрочем, есть несколько причин, почему они все же появляются. Основные причины возникновения пробок следующие: географическая причина, искусственное ухудшение условий движения автомобилей как часть политики "пересадки автомобилистов на общественный транспорт" со стороны городских властей и просто нерациональная организация движения во многих местах в городе.

Основные места возникновения пробок – это мосты утром и вечером. Исторически сложилось так, что Киев располагается на двух берегах Днепра, причем "спальные" районы преимущественно на левом. Это порождает специфику транспортных потоков, которую невозможно изменить, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, ни изменением расположения мест проживания и работы людей, ни строительством мостов, которых не хватает, – каждый такой проект занимает годы,

– отметил Володарский.



Уменьшить пробки в Киеве можно за счет развития общественного транспорта и велоинфраструктуры / Фото Pixabay

Как избавить Киев пробок

Олег Листопад, эколог и эксперт общественной организации "Экоправо-Киев", говорит, что количество авто в городе растет, но КГГА на это практически никак не реагирует. А мировой опыт показывает, что увеличение полос на дорогах и строительство развязок не решают транспортных проблем.

Он отмечает, что выход из ситуации заключается в:

развитии общественного транспорта, в первую очередь тех видов, которые имеют выделенные полосы движения (в Украине таким был и частично остается трамвай, в Стамбуле так организовано движение больших городских автобусов) и надземного/подземного;

развитии велоструктуры;

строительстве перехватывающих паркингов с доступными ценами. Попытки это делать были, например, построен паркинг возле метро "Ипподром", но цены очень высокие. Поэтому авто оставляют на дорогах, ведущих к жилому массиву Теремки-2, на газонах и тому подобное.

Требуется строительство объездной дороги. Существует проект такой трассы южнее Киева со строительством моста через Днепр в районе Украинки. Жители Украинки против этого, потому что это ухудшит ситуацию в городе, а экологи опасаются, что новая дорога повредит ценным территориям и создаст проблемы животным – ведь в Украине не принято строить переходы для животных и вообще беспокоиться об окружающей среде при строительстве инфраструктурных объектов. Стратегически же важно сделать в городе главным человека, а не автомобиль. Тогда и тактические шаги будут быстрее и активнее делаться,

– отметил Листопад.

Влад Самойленко говорит, что КГГА, получив наглядные данные исследований, должна сделать выводы и строить городскую политику таким образом, чтобы количество авто в улично-дорожной сети уменьшилось и показатель в 600 тысяч авто был максимумом. По мнению эксперта, прежде всего стоит сделать и развивать удобный общественный транспорт.

Под удобным общественным транспортом следует понимать крупногабаритный подвижной состав, в который может самостоятельно попасть любой пассажир, несмотря на то человек ли это с инвалидностью, пожилые люди, молодые родители с колясками и т.д. и в котором вам не надо сгибаться, как попало стоять. Это транспорт который ходит часто (чтобы подвижной состав не был забит плотно людьми), с короткими интервалами, и по определенному расписанию (что дает вам возможность планировать и рассчитывать свое время),

– объясняет Самойленко.

Он добавляет, что в эпоху коронавируса, к сожалению, были распространены фейковые бездоказательные страшилки о том, что в общественном транспорте вы непременно заболеете и это конечно отпугивало людей. Однако исследования Японии, США, Нидерландов, Германии утверждают, что общественный транспорт не является местом массовых заражений. Причина: масочный режим. И, учитывая, что исследования проводились и в Нью-Йорке и Токио, где, например, "плотность" перевозки пассажиров в метро не меньше киевской давки в часы пик, то это вообще-то убедительно.

Есть еще один пункт, учитывая реалии коронавируса, город и государство могли бы стимулировать бизнес работать дистанционно и по возможности создавать рабочие места не в центрально-деловой части города, а рассредоточивать ТЦ и БЦ в отдаленных районах. В идеале взяться еще и за сдерживание застройки города, потому что каждый ЖК способствует тому, что появляется еще больше жителей города и большее количество авто,

– говорит Самойленко.

Он добавляет, что стоит также позаботиться о развитии индивидуального легкого персонального транспорта, ведь потребность в велодорожках до сих пор не удовлетворяет потребности велосообщества и пользователей, хотя в ряде украинских городов велоинфраструктуры действительно стало больше.

"Зонирование города, платный въезд в центральную часть города, строительство/восстановление скоростных современных рельсовых систем общественного транспорта и объездная дорога вокруг города до сих пор не реализованы, а это все могло бы помочь уменьшить нагрузку улично-дорожной сети частными автомобилями", – заключает Самойленко.