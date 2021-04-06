Утро второго дня усиленного локдауна в Киеве снова началось с безумных пробок. Город буквально стоит. К этому привело закрытие метро для большинства киевлян, которые не имеют права на получение спецпропуска.

Люди пересели на собственные авто, что повлекло транспортный коллапс. Движение ограничено с левого берега, а также в центре столицы.

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Где в Киеве трудно проехать утром 6 апреля:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:

Где в Киеве 6 апреля пробки / Скриншот Google Maps

Катар поможет строить кольцевую

Президент Владимир Зеленский заявил о намерениях Кабмина на партнерство с Катаром по строительству важной для Киева окружной дороги протяженностью почти 200 километров.

Хочется построить фундаментальную, Киевскую окружную дорогу – там 200 км, с мостами... Очень сметная работа, где-то около 3 млрд долларов, поэтому Украине будет очень сложно это сделать, хотя мы это сделаем в любом случае. Но лучше иметь партнеров,

– подчеркнул президент.

Согласно плану, Большая кольцевая дорога должна соединить 6 трасс украинского уровня. Это позволит водителям ехать мимо столицы и выезжать на фактически все важные для государства трассы.