Пробки в Киеве утром 6 апреля: онлайн-карта вся обозначена красным
Утро второго дня усиленного локдауна в Киеве снова началось с безумных пробок. Город буквально стоит. К этому привело закрытие метро для большинства киевлян, которые не имеют права на получение спецпропуска.
Источник:24 канал
Люди пересели на собственные авто, что повлекло транспортный коллапс. Движение ограничено с левого берега, а также в центре столицы.
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Где в Киеве трудно проехать утром 6 апреля:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 6 апреля пробки / Скриншот Google Maps
Катар поможет строить кольцевую
Президент Владимир Зеленский заявил о намерениях Кабмина на партнерство с Катаром по строительству важной для Киева окружной дороги протяженностью почти 200 километров.
Хочется построить фундаментальную, Киевскую окружную дорогу – там 200 км, с мостами... Очень сметная работа, где-то около 3 млрд долларов, поэтому Украине будет очень сложно это сделать, хотя мы это сделаем в любом случае. Но лучше иметь партнеров,
– подчеркнул президент.
Согласно плану, Большая кольцевая дорога должна соединить 6 трасс украинского уровня. Это позволит водителям ехать мимо столицы и выезжать на фактически все важные для государства трассы.
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