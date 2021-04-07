Затори у Києві зранку 7 квітня: як об'їхати та на яких вулицях паралізовано рух – онлайн-карта
Затори у Києві 7 квітня / 24 канал
Ранок середи, 7 квітня, розпочався для всіх автомобілістів та жителів Києва без спецперепустки із довгого перебування в заторах. Рівень корок досягає максимальних балів.
Источник:24 канал
Онлайн-карта столиці майже уся позначена червоним. Рух обмежений на обох берегах Дніпра.
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Де у Києві важко проїхати зранку 7 квітня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 7 квітня затори / Скриншот Google Maps
На проспекті Бандери у Києві обмежать рух транспорту
Через капітальний ремонт, який проводять підрядники на проспекті Степана Бандери, рух на ньому частково обмежать. Це призведе до посилення заторів на одній з найважливіших транспортних артерій Києва.
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