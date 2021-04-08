В среду, 7 апреля, утро для всех жителей Киева, кто едет на работу началось с пребывания в пробках. Образовались пробки в привычных для всех местах.

Во время строгого карантина и запрета ездить в общественном транспорте столицы, пробки стали еще больше. Ведь все, кто имеет машины, но раньше пользовались метро, ​​вынуждены были сесть за руль.

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Где в Киеве трудно проехать Утром 8 апреля:

Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Улица Братиславская ( "Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбацкая

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киев 8 апреля пробки / Скриншот Google Maps

В Киеве до конца июня ограничат движение на Кольцевой дороге

С 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение из-за ремонта.

На первом этапе обновят участок от Одесской площади до улицы Луценко (в направлении Жулян). В целом будет отремонтирован участок от Одесской площади до улицы Ватутина.

Заезд на Кольцевую дорогу будет осуществляться по схеме:

Проспект Глушкова – улица Одесская – улица Лятошинского – улица Луценко – Кольцевая дорога.