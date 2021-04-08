Пробки в Киеве утром 8 апреля: как лучше объехать – онлайн-карта
В среду, 7 апреля, утро для всех жителей Киева, кто едет на работу началось с пребывания в пробках. Образовались пробки в привычных для всех местах.
Источник:24 канал
Во время строгого карантина и запрета ездить в общественном транспорте столицы, пробки стали еще больше. Ведь все, кто имеет машины, но раньше пользовались метро, вынуждены были сесть за руль.
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Где в Киеве трудно проехать Утром 8 апреля:
- Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Улица Братиславская ( "Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбацкая
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киев 8 апреля пробки / Скриншот Google Maps
В Киеве до конца июня ограничат движение на Кольцевой дороге
С 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение из-за ремонта.
На первом этапе обновят участок от Одесской площади до улицы Луценко (в направлении Жулян). В целом будет отремонтирован участок от Одесской площади до улицы Ватутина.
Заезд на Кольцевую дорогу будет осуществляться по схеме:
Проспект Глушкова – улица Одесская – улица Лятошинского – улица Луценко – Кольцевая дорога.
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