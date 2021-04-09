Утро очередного дня усиленного карантина в Киеве начался для автомобилистов и тех, кто пользуется услугами такси, с традиционного пребывания в пробках. Образовались они в привычных для всех местах.

Сайт 24 канала рассказывает какие улицы и проспекты лучше обходить в часы пик. Красным обозначены все основные дороги столицы.

Читайте также Из-за замечания о Маске: В Киеве на АЗС мужчина плюнул в кассиршу, его задержали – видео

Где в Киеве трудно проехать утром 9 апреля:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:

Где в Киеве 9 апреля пробки / Скриншот Google Maps

В приложении "Киев цифровой" усовершенствовали сервис парковки и возвращения эвакуированных автомобилей

Теперь автомобилисты могут получать информацию и тарифы с муниципальных, перехватывающих и частных паркингов города. Кроме того, для сервиса эвакуации создали QR-код, чтобы возвращение автомобилей со штрафплощадок проходило быстрее и комфортнее – без печати заявления и дополнительных документов. Подробно об этом читайте на сайте КГГА.