В последний рабочий день недели 9 апреля Киев парализовывало пробками
Утро очередного дня усиленного карантина в Киеве начался для автомобилистов и тех, кто пользуется услугами такси, с традиционного пребывания в пробках. Образовались они в привычных для всех местах.
Источник:24 канал
Сайт 24 канала рассказывает какие улицы и проспекты лучше обходить в часы пик. Красным обозначены все основные дороги столицы.
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Где в Киеве трудно проехать утром 9 апреля:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 9 апреля пробки / Скриншот Google Maps
В приложении "Киев цифровой" усовершенствовали сервис парковки и возвращения эвакуированных автомобилей
Теперь автомобилисты могут получать информацию и тарифы с муниципальных, перехватывающих и частных паркингов города. Кроме того, для сервиса эвакуации создали QR-код, чтобы возвращение автомобилей со штрафплощадок проходило быстрее и комфортнее – без печати заявления и дополнительных документов. Подробно об этом читайте на сайте КГГА.
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