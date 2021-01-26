Во вторник 26 января в Киеве образовались традиционные пробки. Сайт 24 канала рассказывает где трудно проехать в часы пик.

Источник: 24 канал.

Утром второго дня после локдауна Киев снова сковали масштабные пробки. И хотя образовались они на привычных для всех местах, уровень пробок значительно превышает тот, к которому жители столицы привыкли за последний год.

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На левом берегу трудно проехать к мостам, а на правом – в направлении центра. Крайне серьезно затруднено движение на въездах в Киев.

Где в Киеве образовались пробки утром 26 января:

Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");

Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница");

Бульвар Перова;

Проспект Романа Шухевича;

Улица Братиславская (метро "Черниговская");

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Проспект Лобановского;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Елены Телиги;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Улица Жилянская;

Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Берестейской", а также от "Шулявской" до Воздухофлотского путепровода);

Улица Борщаговская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);

Улица Большая Васильковская;

Улица Казимира Малевича;

Проспект Степана Бандеры.

Где в Киеве 26 января пробки / Скриншот Google Maps