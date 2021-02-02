Из-за снегопадов, ДТП и серьезного трафика утро 2 февраля в Киеве началось с традиционных пробок на дорогах. Образовались они на вполне привычных для жителей столицы местах.

Источник: Google maps

Сайт 24 канала рассказывает, как лучше объехать.

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Где в Киеве трудно проехать утром 2 февраля:

Проспект Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста)

Улица Центральная

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост

проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

проспект Освободителей

Улица Братиславская (метро "Черниговская")

Проспект Романа Шухевича

Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки")

Улица Набережно-Рыбальская,

Гаванский мост,

Улица Набережно-Крещатицкая

проспект Лобановского

Проспект Любомира Гузара

Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт")

Улица Елены Телиги

Проспект Степана Бандеры



Где в Киеве 2 февраля пробки / Скриншот Google Maps

2 февраля в Киеве на дорогах будет гололедица.

По прогнозу синоптиков во вторник также будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем ​​без осадков, днем – 3-5° мороза.

Для предотвращения аварийных ситуаций КК "Киевавтодор" обрабатывает дороги города противогололедными материалами.

Советы водителям: