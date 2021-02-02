В Киеве утром 2 февраля образовались масштабные пробки: онлайн-карта
Из-за снегопадов, ДТП и серьезного трафика утро 2 февраля в Киеве началось с традиционных пробок на дорогах. Образовались они на вполне привычных для жителей столицы местах.
Источник: Google maps
Сайт 24 канала рассказывает, как лучше объехать.
Читайте также В Киеве Tesla без водителя стал причиной ДТП с еще двумя машинами: фото
Где в Киеве трудно проехать утром 2 февраля:
- Проспект Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста)
- Улица Центральная
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост
- проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- проспект Освободителей
- Улица Братиславская (метро "Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича
- Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки")
- Улица Набережно-Рыбальская,
- Гаванский мост,
- Улица Набережно-Крещатицкая
- проспект Лобановского
- Проспект Любомира Гузара
- Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт")
- Улица Елены Телиги
- Проспект Степана Бандеры
Где в Киеве 2 февраля пробки / Скриншот Google Maps
2 февраля в Киеве на дорогах будет гололедица.
По прогнозу синоптиков во вторник также будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков, днем – 3-5° мороза.
Для предотвращения аварийных ситуаций КК "Киевавтодор" обрабатывает дороги города противогололедными материалами.
Советы водителям:
- нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирования, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Поделиться новостью