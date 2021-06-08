Нарушитель обменял настоящие доллары на фальшивые гривны и скрылся. Его задержали и сообщили о подозрении.

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Что известно о мошеннике

Мужчина решил поменять валюту в интернете.

Для того он вызвал курьера, который должен был привезти эквивалентную к обмену сумму.

Мошенник привез почти полмиллиона гривен, которые оказались сувенирными.

Зато быстро забрал 20 тысяч долларов наличными и бросился наутек.



Нарушителя вычислили по записям с камер видеонаблюдения / Фото Нацполиция

На место выехали полицейские и следователи. Они провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Правоохранители установили, что мошенником оказался 21-летний уроженец Винницкой области.



Фото мошенника-нарушителя / Фото Нацполиция

Какая ответственность предусмотрена законодательством